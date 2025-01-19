Ислам Махачев победил Ренато Мойкано в главном бою UFC 311

В Лос-Анджелесе (США) завершился главный поединок бойцовского турнира UFC 311. Чемпион организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с десятым номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано.

Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провел тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий прием. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.

Результат поединка: победа Ислама Махачева удушающим приемом в первом раунде.

Ислам Махачев — величие. Главные победы в карьере чемпиона UFC легком весе