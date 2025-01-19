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Ислам Махачев победил Ренато Мойкано в главном бою UFC 311

Ислам Махачев победил Ренато Мойкано в главном бою UFC 311
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В Лос-Анджелесе (США) завершился главный поединок бойцовского турнира UFC 311. Чемпион организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с десятым номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провел тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий прием. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.

Результат поединка: победа Ислама Махачева удушающим приемом в первом раунде.

Ислам Махачев — величие. Главные победы в карьере чемпиона UFC легком весе

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