Ислам Махачев установил абсолютный рекорд лёгкого веса по числу побед в титульных боях

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев после уверенной победы над бразильцем Ренато Мойкано установил абсолютный рекорд в лёгком дивизионе по числу побед в титульных боях. Для Махачева это была уже пятая победа в титульном противостоянии.

Ближайшими преследователями Махачева являются Би Джей Пенн, Хабиб Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон, у которых за плечами было по четыре победы в титульных поединках.

Сегодня, 19 января, Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде главного события турнира по смешанным единоборствам UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Стоит отметить, что Мойкано выходил на этот бой на коротком уведомлении вместо Армана Царукяна, который из-за травмы спины был вынужден сняться с турнира.