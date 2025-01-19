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Ислам Махачев установил абсолютный рекорд лёгкого веса по числу побед в титульных боях

Ислам Махачев установил абсолютный рекорд лёгкого веса по числу побед в титульных боях
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Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев после уверенной победы над бразильцем Ренато Мойкано установил абсолютный рекорд в лёгком дивизионе по числу побед в титульных боях. Для Махачева это была уже пятая победа в титульном противостоянии.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

Ближайшими преследователями Махачева являются Би Джей Пенн, Хабиб Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон, у которых за плечами было по четыре победы в титульных поединках.

Сегодня, 19 января, Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде главного события турнира по смешанным единоборствам UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Стоит отметить, что Мойкано выходил на этот бой на коротком уведомлении вместо Армана Царукяна, который из-за травмы спины был вынужден сняться с турнира.

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