Пётр Ян поздравил Двалишвили с победой на UFC 311

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян поздравил действующего обладателя титула грузина Мераба Двалишвили с победой в поединке с Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Двалишвили победил единогласным судейским решением, нанеся Нурмагомедову первое поражение в карьере.

«Поздравляю машину Мераба Двалишвили, это было впечатляюще. Не могу дождаться, когда мы снова это сделаем», — написал Ян в социальных сетях.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец выступает в UFC с 2017 года и в настоящий момент идёт на серии из 12 побед.

Материалы по теме Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC

Двалишвили получил травму ноги при подготовке к бою