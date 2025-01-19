Пётр Ян поздравил Двалишвили с победой на UFC 311
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян поздравил действующего обладателя титула грузина Мераба Двалишвили с победой в поединке с Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).
UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов
Напомним, Двалишвили победил единогласным судейским решением, нанеся Нурмагомедову первое поражение в карьере.
«Поздравляю машину Мераба Двалишвили, это было впечатляюще. Не могу дождаться, когда мы снова это сделаем», — написал Ян в социальных сетях.
Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец выступает в UFC с 2017 года и в настоящий момент идёт на серии из 12 побед.
Двалишвили получил травму ноги при подготовке к бою
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