Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян поздравил Двалишвили с победой на UFC 311

Пётр Ян поздравил Двалишвили с победой на UFC 311
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян поздравил действующего обладателя титула грузина Мераба Двалишвили с победой в поединке с Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

Напомним, Двалишвили победил единогласным судейским решением, нанеся Нурмагомедову первое поражение в карьере.

«Поздравляю машину Мераба Двалишвили, это было впечатляюще. Не могу дождаться, когда мы снова это сделаем», — написал Ян в социальных сетях.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец выступает в UFC с 2017 года и в настоящий момент идёт на серии из 12 побед.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC

Двалишвили получил травму ноги при подготовке к бою

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android