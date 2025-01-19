Видео: Ислам Махачев задушил Ренато Мойкано на турнире UFC 311

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в главном событии шоу чемпион лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев одержал уверенную победу удушающим приёмом в первом раунде над бразильским бойцом Ренато Мойкано.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.

Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia. Права на него принадлежат UFC.

Напомним, Мойкано вышел на этот бой на коротком уведомлении вместо Армана Царукяна, который получил травму накануне поединка и был вынужден отказаться от участия в турнире.

Для Махачева эта победа стала четвёртой успешной защитой титула и пятой победой в титульных противостояниях. Мойкано впервые в своей карьере оспорил чемпионский титул.