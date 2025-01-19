Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Ислам Махачев задушил Ренато Мойкано на турнире UFC 311

Видео: Ислам Махачев задушил Ренато Мойкано на турнире UFC 311
Комментарии

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в главном событии шоу чемпион лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев одержал уверенную победу удушающим приёмом в первом раунде над бразильским бойцом Ренато Мойкано.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.

Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia. Права на него принадлежат UFC.

Напомним, Мойкано вышел на этот бой на коротком уведомлении вместо Армана Царукяна, который получил травму накануне поединка и был вынужден отказаться от участия в турнире.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

Для Махачева эта победа стала четвёртой успешной защитой титула и пятой победой в титульных противостояниях. Мойкано впервые в своей карьере оспорил чемпионский титул.

Материалы по теме
UFC 311: брат Хабиба проиграл Двалишвили! А Махачев легко защитил пояс. LIVE
Live
UFC 311: брат Хабиба проиграл Двалишвили! А Махачев легко защитил пояс. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android