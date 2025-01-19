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Ислам Махачев: искать соперников — не моя работа

Ислам Махачев: искать соперников — не моя работа
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отказался называть своего следующего соперника после успешной, четвёртой в карьере, защиты титула.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
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Ренато Мойкано

В главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев встречался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провёл тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий приём. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.

«Кто должен стать следующим претендентом? Искать соперников – не моя работа. Если кто-то хочет забрать этот пояс, он может выйти в клетку», — сказал Махачев после боя.

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