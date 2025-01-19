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Все результаты турнира UFC 311: Махачев — Мойкано

Все результаты турнира UFC 311: Махачев — Мойкано
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В Лос-Анджелесе (США) завершился бойцовский турнир UFC 311.

В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано, проведя защиту титула в легком весе (до 70 кг).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

В соглавном событии грузин Мераб Двалишвили победил единогласным судейским решением россиянина Умара Нурмагомедова, проведя защиту титула в легчайшем весе (до 61 кг).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

Результаты турнира UFC 311:

Ислам Махачев победил Ренато Мойкано удушающим приёмом (раунд 1, 4:05);

Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46);

Иржи Прохазка победил Джамала Хилла техническим нокаутом (раунд 3, 3:01);

Жаилтон Алмейда победил Сергея Спивака техническим нокаутом (раунд 1, 4:53);

Ренье Де Риддер победил Кевина Холланда удушающим приёмом (раунд 1, 3:31);

Раони Барселос победил Пэйтона Талботта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26);

Азамат Бекоев победил Закари Риза нокаутом (раунд 1, 3:04);

Богдан Гуськов победил Билли Элекану удушающим приёмом (раунд 2, 3:33);

Грант Доусон победил Диего Феррейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Айлин Перес победила Кэрол Розу единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);

Муин Гафуров победил Ринью Накамуру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Бернардо Сопай победил Рики Турсиоса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Тагир Уланбеков победил Клейтона Карпентера единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

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