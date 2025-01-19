Все результаты турнира UFC 311: Махачев — Мойкано

В Лос-Анджелесе (США) завершился бойцовский турнир UFC 311.
В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано, проведя защиту титула в легком весе (до 70 кг).
В соглавном событии грузин Мераб Двалишвили победил единогласным судейским решением россиянина Умара Нурмагомедова, проведя защиту титула в легчайшем весе (до 61 кг).
Результаты турнира UFC 311:
Ислам Махачев победил Ренато Мойкано удушающим приёмом (раунд 1, 4:05);
Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46);
Иржи Прохазка победил Джамала Хилла техническим нокаутом (раунд 3, 3:01);
Жаилтон Алмейда победил Сергея Спивака техническим нокаутом (раунд 1, 4:53);
Ренье Де Риддер победил Кевина Холланда удушающим приёмом (раунд 1, 3:31);
Раони Барселос победил Пэйтона Талботта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26);
Азамат Бекоев победил Закари Риза нокаутом (раунд 1, 3:04);
Богдан Гуськов победил Билли Элекану удушающим приёмом (раунд 2, 3:33);
Грант Доусон победил Диего Феррейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Айлин Перес победила Кэрол Розу единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);
Муин Гафуров победил Ринью Накамуру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Бернардо Сопай победил Рики Турсиоса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Тагир Уланбеков победил Клейтона Карпентера единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).