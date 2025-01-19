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Ислам Махачев поставил рекорд по количеству защит титула UFC в лёгком весе

Ислам Махачев поставил рекорд по количеству защит титула UFC в лёгком весе
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поставил новый рекорд по количеству защит титула в лёгкой весовой категории. Победа над бразильцем Ренато Мойкано стала четвёртой успешной защитой Махачева, что опережает показатели Хабиба Нурмагомедова, Би Джей Пенна и Бенсона Хендерсона, у которых за плечами по три защиты пояса.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

Напомним, 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в главном событии шоу Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде.

Стоит отметить, что Мойкано вышел на коротком уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна.

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