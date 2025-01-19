Вы согласны с судейским решением в бою Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова?

В Лос-Анджелесе (США) завершился бойцовский турнир UFC 311.

В соглавном событии чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили встречался с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47). Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Вы согласны с судейским решением в бою Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова?»

В главном событии вечера россиянин Ислам Махачев успешно защитил титул чемпиона лёгкого веса.

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