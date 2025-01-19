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Вы согласны с судейским решением в бою Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова?

Вы согласны с судейским решением в бою Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова?
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В Лос-Анджелесе (США) завершился бойцовский турнир UFC 311.

В соглавном событии чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили встречался с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47). Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Вы согласны с судейским решением в бою Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова?»

В главном событии вечера россиянин Ислам Махачев успешно защитил титул чемпиона лёгкого веса.

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