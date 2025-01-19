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Ислам Махачев сравнялся с Камару Усманом по длительности победной серии

Ислам Махачев сравнялся с Камару Усманом по длительности победной серии
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сравнялся с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом по длительности победной серии. Победа Махачева над бразильцем Ренато Мойкано стала для него 15-й подряд, и теперь они с Усманом делят вторую строчку этого рейтинга, где лидирует легендарный Андерсон Силва, у которого за плечами 16 побед подряд.

Напомним, сегодня в Лос-Анджелесе (США) в главном событии турнира UFC 311 Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде и в четвёртый раз защитил свой чемпионский титул.

Стоит отметить, что Мойкано вышел на коротком уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна.

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