Дана Уайт высказался о статусе Царукяна после UFC 311

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о статусе первого номера рейтинга в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Армана Царукяна после турнира UFC 311, состоявшегося сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Царукян должен был сразиться с действующим чемпионом соотечественником Исламом Махачевым, однако снялся с поединка из-за травмы спины.

«Нет, Царукян не будет следующим претендентом на титул. Ему придётся ждать. Иногда мы упускаем возможности. И он свою упустил, Арман должен заслужить бой за титул», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.