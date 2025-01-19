Бонусы участников турнира UFC 311

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в главном событии шоу чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев провёл успешную защиту титула в бою против бразильца Ренато Мойкано. Уже в первом раунде Махачев взял Мойкано на удушающий приём и рефери был вынужден остановить бой.

Но в номинации «Лучший бой вечера» и денежным бонусом в размере $ 50 тыс. был отмечен соглавный поединок турнира, где чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили победил единогласным решением судей Умара Нурмагомедова по итогам пяти раундов.

За «лучшее выступление вечера» бонусом были отмечены экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка, который победил техническим нокаутом в третьем раунде другого бывшего чемпиона в этом весе, Джамала Хилла, а также Жаилтон Алмейда, который победил Сергея Спивака техническим нокаутом уже в первом раунде.