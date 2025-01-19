Дана Уайт признал Махачева лучшим бойцом UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу чемпиона организации в лёгком весе россиянина Ислама Махачева в поединке с бразильцем Ренато Мойкано, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Окей, Ислам — номер один в моём рейтинге вне зависимости от веса. Надеюсь, вы счастливы», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го Махачев стал чемпионом промоушена в лёгком весе, после чего провёл четыре защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 16 побед и одно поражение.

Материалы по теме Ислам Махачев победил Ренато Мойкано в главном бою UFC 311

Махачев — величие. Главные победы чемпиона