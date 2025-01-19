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Дана Уайт признал Махачева лучшим бойцом UFC

Дана Уайт признал Махачева лучшим бойцом UFC
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу чемпиона организации в лёгком весе россиянина Ислама Махачева в поединке с бразильцем Ренато Мойкано, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
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Ренато Мойкано

«Окей, Ислам — номер один в моём рейтинге вне зависимости от веса. Надеюсь, вы счастливы», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го Махачев стал чемпионом промоушена в лёгком весе, после чего провёл четыре защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 16 побед и одно поражение.

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