«Кое-кому повезло». Махачев после защиты титула намекнул на Царукяна

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев в шутливой манере высказался об успешной защите титула на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), намекнув на снявшегося за полтора дня до боя Армана Царукяна.

В главном событии турнира UFC 311 Махачев встречался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано (замена Царукяна). Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провёл тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий приём. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.

«Я был готов к любому сопернику, был жёсткий лагерь. Кое-кому повезло, что его здесь не было», — сказал Махачев в интервью после победы.