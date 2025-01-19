Ренато Мойкано прокомментировал поражение от Ислама Махачева

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано дал комментарий после поражения от действующего чемпиона в этом дивизионе Ислама Махачева.

«Это было не однодневное уведомление, а уведомление жизни. Мне очень грустно, я провёл всю свою жизнь ради этого момента и постучал в первом раунде. Я не знаю, получу ли я когда-нибудь снова такой шанс, но я приложу все усилия, чтобы сделать это», — сказал Мойкано сразу после боя, находясь в октагоне.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) прошёл турнир UFC 311, где в главном событии шоу Мойкано проиграл Махачеву удушающим приёмом в первом раунде.

Стоит отметить, что Мойкано вышел на этот бой на коротком уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна.