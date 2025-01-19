Мераб Двалишвили побил рекорд Сен-Пьера по количеству тейкдаунов в истории

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили официально стал рекордсменом в истории организации по количеству тейкдаунов.

В победном титульном бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым Двалишвили успешно провёл семь тейкдаунов, таким образом, его сумма составила 92. Поединок прошёл на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

Наибольшее количество тейкдаунов в истории UFC:

92 — Мераб Двалишвили (Грузия);

90 — Жорж Сен-Пьер (Канада);

84 — Глейсон Тибау (Бразилия).