Мераб Двалишвили побил рекорд Сен-Пьера по количеству тейкдаунов в истории

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили официально стал рекордсменом в истории организации по количеству тейкдаунов.
В победном титульном бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым Двалишвили успешно провёл семь тейкдаунов, таким образом, его сумма составила 92. Поединок прошёл на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.
Наибольшее количество тейкдаунов в истории UFC:
92 — Мераб Двалишвили (Грузия);
90 — Жорж Сен-Пьер (Канада);
84 — Глейсон Тибау (Бразилия).