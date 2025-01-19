Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили побил рекорд Сен-Пьера по количеству тейкдаунов в истории

Мераб Двалишвили побил рекорд Сен-Пьера по количеству тейкдаунов в истории
Комментарии

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили официально стал рекордсменом в истории организации по количеству тейкдаунов.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

В победном титульном бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым Двалишвили успешно провёл семь тейкдаунов, таким образом, его сумма составила 92. Поединок прошёл на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере.

Наибольшее количество тейкдаунов в истории UFC:

92 — Мераб Двалишвили (Грузия);
90 — Жорж Сен-Пьер (Канада);
84 — Глейсон Тибау (Бразилия).

Материалы по теме
Даже Хабиб не помог. Умар не справился с прессингом Двалишвили в чемпионском бою
Даже Хабиб не помог. Умар не справился с прессингом Двалишвили в чемпионском бою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android