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Махачев ответил на слова Даны Уайта о том, что он лучший боец UFC

Махачев ответил на слова Даны Уайта о том, что он лучший боец UFC
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев отреагировал на слова генерального директора организации Даны Уайта, заявившего, что он считает россиянина лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«Теперь ты знаешь, Дана, теперь ты знаешь. Правда, я очень счастлив, потому что теперь никто ничего не может сказать. Я чувствую себя лучшим бойцом в мире прямо сейчас», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го Махачев стал чемпионом промоушена в лёгком весе, после чего провёл четыре защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 16 побед и одно поражение.

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