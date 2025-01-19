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Усман Нурмагомедов поддержал брата после поражения от Мераба Двалишвили

Усман Нурмагомедов поддержал брата после поражения от Мераба Двалишвили
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Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов поддержал своего брата, экс-претендента на титул UFC в легчайшей весовой категории Умара Нурмагомедова, который в соглавном событии турнира UFC 311 потерпел поражение единогласным решением судей от действующего чемпиона UFC в этом весе Мераба Двалишвили.

«Люди всегда найдут в тебе изъян. Человек не может нравиться всем. Ты проделал огромную работу, поломал в первом раунде руку, но всё равно забрал три раунда и подрался как мужчина до конца. Я нисколько не сомневался, что ты выиграл этот бой, а люди могут говорить, пускай говорят.

Неизбежное принимаем достойно, бои не самое главное в жизни, они не добавляют и не убавляют мужского. Поработаем над ошибками и вернёмся сильнее как никогда.

Альхамдулиллах в любом случае, победа или поражение, радость или горечь», — написал Усман на своей странице в социальных сетях.

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