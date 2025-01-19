Оливейра: я следующий, и Махачев знает об этом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал победу действующего обладателя титула Ислама Махачева в поединке с Ренато Мойкано, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).
UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
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Ренато Мойкано
«Великолепный бой. Махачев – чемпион, и он сделал то, что должен был. Но я следующий, и он знает об этом. Имя чемпиона в лёгком весе – Чарльз Оливейра. Я готов», — сказал Оливейра в интервью пресс-службе UFC.
Махачев и Оливейра встречались на турнире UFC 280 в октябре 2022 года. Тогда россиянин победил удушающим приёмом во втором раунде, отобрав у бразильца чемпионский титул.
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