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Оливейра: я следующий, и Махачев знает об этом

Оливейра: я следующий, и Махачев знает об этом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал победу действующего обладателя титула Ислама Махачева в поединке с Ренато Мойкано, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

«Великолепный бой. Махачев – чемпион, и он сделал то, что должен был. Но я следующий, и он знает об этом. Имя чемпиона в лёгком весе – Чарльз Оливейра. Я готов», — сказал Оливейра в интервью пресс-службе UFC.

Махачев и Оливейра встречались на турнире UFC 280 в октябре 2022 года. Тогда россиянин победил удушающим приёмом во втором раунде, отобрав у бразильца чемпионский титул.

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