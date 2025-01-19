«Я смогу прикончить тебя». Илия Топурия бросил вызов Исламу Махачеву

Чемпион UFC в полулёгком весе испанский и грузинский боец Илия Топурия бросил вызов чемпиону лёгкого дивизиона россиянину Исламу Махачеву сразу после того, как тот в рекордный четвёртый раз защитил свой титул.

В главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев встречался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провёл тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий приём. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.

«Ислам, если я захочу, я смогу прикончить тебя. Если я захочу, я могу вырубить тебя. Я сделаю так, что это будет выглядеть легко. До скорой встречи!» — написал Топурия в социальных сетях.