Вадим Немков: хотел бы увидеть бой Махачева и Царукяна в дальнейшем

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал победу действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано.

«Ислам — чемпион. Он доминирует и очень силён во всех аспектах, поэтому не удивлён, что Ислам так быстро разобрался с Мойкано. В дальнейшем хотелось бы, чтобы Махачев подрался с Царукяном», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в главном событии шоу Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде и в четвёртый раз защитил свой титул.

Стоит отметить, что Мойкано вышел на этот бой на коротком уведомлении вместо Армана Царукяна, который получил травму накануне турнира.