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Фотоотчёт с боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили на турнире UFC 311

Фотоотчёт с боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили на турнире UFC 311
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Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках соглавного поединка основного карда непобеждённый российский боец UFC претендент Умар Нурмагомедов встретился с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Напряжённый бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47). Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере (18-1). После поединка Умар заявил, что сломал руку в первом раунде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотоотчётом боя Мераб Двалишвили – Умар Нурмагомедов.

Видео: первый чемпион UFC из России.

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