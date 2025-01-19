Фотоотчёт с боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили на турнире UFC 311

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Интьют Доум» прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 311. В рамках соглавного поединка основного карда непобеждённый российский боец UFC претендент Умар Нурмагомедов встретился с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

Напряжённый бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47). Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере (18-1). После поединка Умар заявил, что сломал руку в первом раунде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотоотчётом боя Мераб Двалишвили – Умар Нурмагомедов.

Видео: первый чемпион UFC из России.