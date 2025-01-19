Ислам Махачев: могу стать чемпионом и в трёх весах, пусть Дана Уайт даст мне контракт

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев после четвёртой защиты титула (победы над Ренато Мойкано на UFC 311) рассказал о своих дальнейших планах.

«Мне без разницы, кто против меня, Арман (Царукян) или кто-то другой, я концентрируюсь на себе. Если бы соперник сменился за час до боя, я бы тоже согласился. Я три месяца тренировался.

Я посмотрел только один бой Мойкано с Тёрнером. Он бился и побеждал Тухугова. Сейчас я взял реванш.

Не знаю, что произойдёт, но я не покину этот спорт без второго пояса. Моя цель сейчас — быть двойным чемпионом. Не знаю, с кем будет следующий бой. Если скажут защищать пояс, буду это делать. Я могу стать чемпионом и в трёх весах. Пусть Дана Уайт даст мне контракт, я подерусь», — сказал Махачев на пресс-конференции.