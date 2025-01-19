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Мовсар Евлоев отреагировал на победу Ислама Махачева над Ренато Мойкано

Мовсар Евлоев отреагировал на победу Ислама Махачева над Ренато Мойкано
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Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе, оставил короткий комментарий по поводу победы действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано.

«Номер один в этой игре!» — написал Евлоев под опубликованным фото Ислама Махачева на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в главном событии шоу Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде.

Стоит отметить, что Мойкано вышел на этот бой на коротком уведомлении вместо травмированного Армана Царукяна.

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