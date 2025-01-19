Ислам Махачев прокомментировал первое поражение в карьере Умара Нурмагомедова

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова в титульном бою в легчайшем весе с Мерабом Двалишвили.

Напряжённый бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47). Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере (18-1). После поединка Умар заявил, что сломал руку в первом раунде.

«Умар всё ещё хорош, всё ещё молод и голоден. Это был близкий бой, Мераб сделал свою работу. Умар станет чемпионом UFC, я уверен.

Это была большая ночь для нашей команды. Но ничего страшного, иногда мы побеждаем, иногда проигрываем. Умар вернётся. Вся наша команда тяжело работает. Умару нужен опыт. Он хороший ударник, хороший борец. Просто больше опыта. У него отличные тренеры и братья, он работяга», — сказал Махачев на пресс-конференции.