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Медведев: однозначная победа Двалишвили. Ждём реванш с Петром Яном

Медведев: однозначная победа Двалишвили. Ждём реванш с Петром Яном
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Боец клуба «Архангел Михаил» Борис Медведев дал комментарий по поводу победы действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым.

«Однозначная победа Мераба. Отличный тайминг, кардиомашина. Очень серьёзно он подготовился к поединку с Умаром. Никто особо не верил, что он способен его пройти. Доказал всем, что он настоящий чемпион, что он по праву занимает это место.

Это лучший бой турнира, как по мне. Все пять раундов была динамика, никаких велосипедов. Жёстко и очень достойно. Умар тоже показал, что спокойно готов конкурировать на топ-уровне.

Ждём реванш Мераба с Петром Яном — это будет максимально интересно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова в соглавном событии турнира UFC 311, который проходил в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

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