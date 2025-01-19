Махачев рассказал, как Хабиб Нурмагомедов отреагировал на первое поражение брата Умара

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, как член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Умара Нурмагомедова в титульном бою в легчайшем весе с Мерабом Двалишвили.

Напряжённый бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47). Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере (18-1). После поединка Умар заявил, что сломал руку в первом раунде.

«Как себя чувствовал Хабиб после боя Умара? Конечно, он был расстроен, скажу, как есть. Он сказал мне сфокусироваться на своём бое, как зашёл в раздевалку. Наверное, сейчас он поехал с Умаром в больницу», — сказал Махачев на пресс-конференции.