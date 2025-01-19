Ислам Махачев отреагировал на вызов от Илии Топурии

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на вызов, брошенный ему чемпионом UFC в полулёгком весе испанским и грузинским бойцом Илией Топурией.

«Топурия меня финиширует? Столько соперников, и все хотят финишировать меня в первом-втором раунде. Я же сказал, делайте вес в 70 кг, заходите в клетку и посмотрим, кто кого финиширует», — сказал Махачев на пресс-конференции.

«Ислам, если я захочу, я смогу прикончить тебя», — в частности, написал Топурия после того, как Махачев успешно провёл четвёртую защиту титула в карьере. В главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев встречался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провёл тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий приём. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.