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Ислам Махачев отреагировал на вызов от Илии Топурии

Ислам Махачев отреагировал на вызов от Илии Топурии
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на вызов, брошенный ему чемпионом UFC в полулёгком весе испанским и грузинским бойцом Илией Топурией.

«Топурия меня финиширует? Столько соперников, и все хотят финишировать меня в первом-втором раунде. Я же сказал, делайте вес в 70 кг, заходите в клетку и посмотрим, кто кого финиширует», — сказал Махачев на пресс-конференции.

«Ислам, если я захочу, я смогу прикончить тебя», — в частности, написал Топурия после того, как Махачев успешно провёл четвёртую защиту титула в карьере. В главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев встречался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провёл тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий приём. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано
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