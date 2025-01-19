Дрикус дю Плесси отреагировал на победу Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси дал комментарий по поводу победы действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым.

«Вот это да! Мераб, наслаждайся заслуженным уважением. Это был невероятный перформанс от обоих бойцов», — написал Дрикус на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей по итогам пяти раундов соглавного события турнира UFC 311, который проходил в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

Для Мераба это была первая успешная защита его титула, который он завоевал в 2024 году, одолев американца Шона О'Мэлли.