Дана Уайт оценил победу Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым на UFC 311
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).
UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов
«Мераб сегодня продемонстрировал невероятное выступление. Удивлён, что Мераб был осторожен в пятом раунде. Казалось, что он начнёт его избивать, учитывая, насколько Мераб был свеж», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец выступает в UFC с 2017 года и в настоящий момент идёт на серии из 12 побед.
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