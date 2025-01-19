Дана Уайт оценил победу Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым на UFC 311

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Мераб сегодня продемонстрировал невероятное выступление. Удивлён, что Мераб был осторожен в пятом раунде. Казалось, что он начнёт его избивать, учитывая, насколько Мераб был свеж», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец выступает в UFC с 2017 года и в настоящий момент идёт на серии из 12 побед.

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