Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев остаётся обладателем самой длинной активной серии побед в UFC. Победа над бразильцем Ренато Мойкано стала для Махачева уже 15-й подряд. Этим показателем он побил свой же рекорд.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в главном событии шоу Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде и в четвёртый раз защитил свой чемпионский пояс.

Стоит отметить, что Мойкано выходил на этот бой на коротком уведомлении вместо Армана Царукяна, который получил травму накануне турнира.