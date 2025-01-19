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Ислам Махачев остаётся обладателем самой длинной активной серии побед в UFC

Ислам Махачев остаётся обладателем самой длинной активной серии побед в UFC
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Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев остаётся обладателем самой длинной активной серии побед в UFC. Победа над бразильцем Ренато Мойкано стала для Махачева уже 15-й подряд. Этим показателем он побил свой же рекорд.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в главном событии шоу Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде и в четвёртый раз защитил свой чемпионский пояс.

Стоит отметить, что Мойкано выходил на этот бой на коротком уведомлении вместо Армана Царукяна, который получил травму накануне турнира.

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