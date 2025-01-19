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Царукян прокомментировал результаты боёв Махачева и Умара Нурмагомедова на UFC 311

Царукян прокомментировал результаты боёв Махачева и Умара Нурмагомедова на UFC 311
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал выступления соотечественников Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова на минувшем турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Махачев победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано, а Умар Нурмагомедов проиграл единогласным решением грузину Мерабу Двалишвили.

«Поздравляю Ислама с победой. Держи голову высоко, Умар, лучшие дни впереди!» — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что Царукян должен был сразиться с Махачевым на UFC 311, однако снялся с поединка из-за травмы спины.

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