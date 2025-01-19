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Махачев: мои слова, что кое-кому повезло? Да, это было адресовано Арману Царукяну

Махачев: мои слова, что кое-кому повезло? Да, это было адресовано Арману Царукяну
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что действительно намекнул на Армана Царукяна в своей победной речи после боя с Ренато Мойкано.

«Слова, что кое-кому повезло? Да, это Арману. Мы тренировались три месяца. Многие удивлялись, что я согласился биться с Мойкано, но я же говорил, что готовлюсь не под какого-то конкретного соперника. Я был готов на 100%. У меня бывают не лучшие дни, но сегодня я был готов на 100%

Плохо, когда боец получает травму, ещё и в такой момент. Знаю, что он проходил такую же подготовку, много усилий потратил, желаю ему здоровья», — сказал Махачев на пресс-конференции.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано
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