Царукян отреагировал на слова Даны Уайта о том, что он не получит бой за титул UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал заявление генерального директора организации Даны Уайта.

Напомним, ранее Уайт сообщил, что Царукян, травмировавшийся перед турниром UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), не станет следующим претендентом на титул.

«Я согласен с Даной Уайтом. Как только моя спина заживёт, я буду готов доказать, что я первый претендент, выйдя против любого, кого передо мной поставят!» — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.