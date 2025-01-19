Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян отреагировал на слова Даны Уайта о том, что он не получит бой за титул UFC

Царукян отреагировал на слова Даны Уайта о том, что он не получит бой за титул UFC
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал заявление генерального директора организации Даны Уайта.

Напомним, ранее Уайт сообщил, что Царукян, травмировавшийся перед турниром UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), не станет следующим претендентом на титул.

«Я согласен с Даной Уайтом. Как только моя спина заживёт, я буду готов доказать, что я первый претендент, выйдя против любого, кого передо мной поставят!» — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

Материалы по теме
Дана Уайт высказался о статусе Царукяна после UFC 311
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android