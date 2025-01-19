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Алекс Перейра прокомментировал возможный реванш с Иржи Прохазкой

Алекс Перейра прокомментировал возможный реванш с Иржи Прохазкой
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра дал комментарий по поводу возможного второго боя против экс-чемпиона в этом дивизионе Иржи Прохазки.

«Сейчас я буду биться с Анкалаевым. Если всё пройдет хорошо, то я дам Иржи ещё одну возможность», — сказал Перейра во время трансляции турнира UFC 311.

Напомним, Прохазка на сегодняшнем турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе победил техническим нокаутом в третьем раунде другого бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе, Джамала Хилла, после чего заявил о желании провести реванш против Перейры в кратчайшие сроки.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Иржи Прохазка (W) — Джамал Хилл
19 января 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
TKO
Джамал Хилл

Стоит отметить, что первый бой между Прохазкой и Перейрой состоялся в июне 2024 года и тогда победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Перейра.

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