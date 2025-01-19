Алекс Перейра прокомментировал возможный реванш с Иржи Прохазкой

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра дал комментарий по поводу возможного второго боя против экс-чемпиона в этом дивизионе Иржи Прохазки.

«Сейчас я буду биться с Анкалаевым. Если всё пройдет хорошо, то я дам Иржи ещё одну возможность», — сказал Перейра во время трансляции турнира UFC 311.

Напомним, Прохазка на сегодняшнем турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе победил техническим нокаутом в третьем раунде другого бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе, Джамала Хилла, после чего заявил о желании провести реванш против Перейры в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что первый бой между Прохазкой и Перейрой состоялся в июне 2024 года и тогда победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Перейра.