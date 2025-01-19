Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдуард Вартанян удивился поражению Умара Нурмагомедова от Мераба Двалишвили

Эдуард Вартанян удивился поражению Умара Нурмагомедова от Мераба Двалишвили
Комментарии

Первый в истории лиги ACA временный чемпион в лёгком весе Эдуард Вартанян удивился тому, что экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов потерпел поражение от ныне действующего чемпиона UFC в этом дивизионе Мераба Двалишвили.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Двалишвили всегда так работает, он темповик. Мне кажется, у Умара силы иссякли, потому что он и не был готов, то есть это одно из другого исходит. Во время боя Мераб играл на публику. У Нурмагомедова были большие коэффициенты на победу. Я думал, что он выиграет. Удивлён его проигрышем», — приводит слова Вартаняна РБК.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей в соглавном событии турнира UFC 311, который проходил в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

Материалы по теме
UFC 311: брат Хабиба проиграл Двалишвили! А Махачев легко защитил пояс. LIVE
Live
UFC 311: брат Хабиба проиграл Двалишвили! А Махачев легко защитил пояс. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android