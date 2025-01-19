Эдуард Вартанян удивился поражению Умара Нурмагомедова от Мераба Двалишвили

Первый в истории лиги ACA временный чемпион в лёгком весе Эдуард Вартанян удивился тому, что экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов потерпел поражение от ныне действующего чемпиона UFC в этом дивизионе Мераба Двалишвили.

«Двалишвили всегда так работает, он темповик. Мне кажется, у Умара силы иссякли, потому что он и не был готов, то есть это одно из другого исходит. Во время боя Мераб играл на публику. У Нурмагомедова были большие коэффициенты на победу. Я думал, что он выиграет. Удивлён его проигрышем», — приводит слова Вартаняна РБК.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей в соглавном событии турнира UFC 311, который проходил в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).