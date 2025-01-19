Дана Уайт раскрыл, что он сказал Хабибу Нурмагомедову после поражения его брата Умара

Генеральный директор UFC Дана Уайт раскрыл детали разговора с легендарным российским легковесом Хабибом Нурмагомедовым после первого в карьере поражения его брата Умара.

Оно произошло в соглавном событии турнира UFC 311, где Умар бился с действующим чемпионом Мерабом Двалишвили. Напряжённый бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47). Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере (18-1). После поединка Умар заявил, что сломал руку в первом раунде.

«Мы не говорили об этом. Я сказал ему: «Отличный бой», а он ответил: «Спасибо». Я не знаю, что будет дальше с Умаром», — сказал Уайт на пресс-конференции.