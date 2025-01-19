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Майкл Чендлер бросил вызов Арману Царукяну

Майкл Чендлер бросил вызов Арману Царукяну
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер бросил вызов первому номеру рейтинга россиянину Арману Царукяну.

«Не вышел – не получил шанс. Побей меня, если сможешь, Арман Царукян», — написал Чендлер в социальной сети X (ранее Twitter).

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 309 в ноябре, Чендлер проиграл единогласным решением в реванше с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой.

Царукян должен был сразиться за титул с соотечественником Исламом Махачевым на UFC 311, но снялся с поединка из-за травмы спины.

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