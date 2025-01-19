Ислам Махачев: мог бы задушить Алекса Перейру? Для этого мне нужна диета Кормье

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев забавно отреагировал на слова своего менеджера Али Абдель-Азиза.

«Али сказал, что я задушил бы Алекса Перейру? Да, это слишком (смеётся). Мне нужна диета Кормье для этого», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, Махачев часто подшучивает над лишним весом члена Зала славы UFC американца Даниэля Кормье. Ислам и Даниэль являются друзьями.

Ранее Махачев в рекордный четвёртый раз защитил свой титул. В главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев встречался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провёл тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий приём. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.