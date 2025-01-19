Ислам Махачев: мне пока рано думать, лучший ли я легковес в истории

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев после четвёртой успешной защиты титула оценил свой статус в истории UFC.

«Мне пока рано думать, лучший ли я легковес в истории. Когда завершу, тогда подумаю. Сейчас я чемпион и лучший боец. Думаю, я близок к Залу славы», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев в рекордный четвёртый раз защитил свой титул в главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Махачев встречался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провёл тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий приём. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.