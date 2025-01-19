«Дагестанская борьба встретилась с грузинской». Топурия — о победе Двалишвили над Умаром

Чемпион UFC в полулёгком весе испанский и грузинский боец Илия Топурия отреагировал на победу чемпиона из Грузии Мераба Двалишвили в титульном бою (легчайший вес) против Умара Нурмагомедова.

«Мераб, брат мой, какой ты боец! Ты заставляешь нас собой гордиться. Вот что происходит, когда дагестанская борьба встречается с грузинской», – написал Топурия в социальных сетях.

Напряжённый бой стал соглавным событием турнира UFC 311. Он продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47). Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере (18-1). После поединка Умар заявил, что сломал руку в первом раунде.