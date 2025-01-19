Хавьер Мендес — о победе Махачева над Мойкано: всё благодаря «плану отца» Хабиба

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес прокомментировал победу своего подопечного над бразильцем Ренато Мойкано, отметив, что быструю победу Махачев одержал благодаря плану, разработанному покойным отцом экс-чемпиона UFC в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Бой закончился быстро, потому что Ислам — номер один и ему сказали использовать «план отца», и это именно то, что он сделал», — приводит слова Мендеса РБК.

Напомним, что Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде главного боя турнира UFC 311, который проходил в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).