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Хавьер Мендес — о победе Махачева над Мойкано: всё благодаря «плану отца» Хабиба

Хавьер Мендес — о победе Махачева над Мойкано: всё благодаря «плану отца» Хабиба
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Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес прокомментировал победу своего подопечного над бразильцем Ренато Мойкано, отметив, что быструю победу Махачев одержал благодаря плану, разработанному покойным отцом экс-чемпиона UFC в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Бой закончился быстро, потому что Ислам — номер один и ему сказали использовать «план отца», и это именно то, что он сделал», — приводит слова Мендеса РБК.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

Напомним, что Махачев победил Мойкано удушающим приёмом в первом раунде главного боя турнира UFC 311, который проходил в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

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