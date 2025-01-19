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Арман Царукян ответил на вызов Майкла Чендлера

Арман Царукян ответил на вызов Майкла Чендлера
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Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян ответил на вызов, который бросил ему бывший чемпион Bellator, а ныне один из ведущих бойцов лёгкой весовой категории UFC Майкл Чендлер.

«Я не против, но сразиться с тем, кто победил тебя дважды, звучит гораздо интереснее», — написал Царукян на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Царукян планировал провести реванш против действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в рамках главного события турнира UFC 311, который проходил в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США), но из-за травмы был вынужден отказаться от участия в поединке.

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