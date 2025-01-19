Фотоотчёт с победного боя Ислама Махачева против Ренато Мойкано на турнире UFC 311

Сегодня, 19 января, действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев успешно провёл четвёртую в карьере защиту титула.

Это произошло в главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США). Махачев встречался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано, который экстренно заменил первого номера рейтинга Армана Царукяна. Бойцы начали поединок в стойке, однако уже во второй половине первого раунда Махачев успешно провёл тейкдаун, оказавшись в позиции сверху, и через непродолжительное время вышел на удушающий приём. Мойкано сразу же постучал в знак сдачи.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотоотчётом с боя Ислам Махачев – Ренато Мойкано.