Двалишвили — о победе над Умаром Нурмагомедовым: могу подраться уже на следующей неделе

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о самочувствии после победы над россиянином Умаром Нурмагомедовым, поединок с которым состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Двалишвили победил единогласным судейским решением (48-47, 49-46, 48-47) по итогам пяти раундов.

«Врачи дали мне всего лишь семь дней отстранения, так что я без проблем могу подраться на следующей неделе», — сказал Двалишвили на пресс-конференции после турнира.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец выступает в UFC с 2017 года и в настоящий момент идёт на серии из 12 побед.