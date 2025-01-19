Двалишвили — о победе над Умаром Нурмагомедовым: могу подраться уже на следующей неделе
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о самочувствии после победы над россиянином Умаром Нурмагомедовым, поединок с которым состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).
UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов
Напомним, Двалишвили победил единогласным судейским решением (48-47, 49-46, 48-47) по итогам пяти раундов.
«Врачи дали мне всего лишь семь дней отстранения, так что я без проблем могу подраться на следующей неделе», — сказал Двалишвили на пресс-конференции после турнира.
Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец выступает в UFC с 2017 года и в настоящий момент идёт на серии из 12 побед.
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