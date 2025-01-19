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Белал Мухаммад считает, что Умар Нурмагомедов победил Мераба Двалишвили

Белал Мухаммад считает, что Умар Нурмагомедов победил Мераба Двалишвили
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад считает, что экс-претендент на титул UFC в легчайшей весовой категории Умар Нурмагомедов должен был услышать вердикт судей в свою пользу по итогам боя с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.

«Умар, 3-2!» — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях, отметив, что Умар забрал три раунда этого противостояния.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где в соглавном событии шоу Нурмагомедов проиграл Двалишвили единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя. Это поражение стало для Умара первым в карьере.

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