Двалишвили продлил собственную рекордную серию побед в легчайшем весе UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили, одолевший россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), побил собственный рекорд.

Напомним, грузинский боец является обладателем длиннейшей серии побед в истории дивизиона (11). Победа над Нурмагомедовым стала для него 12-й подряд.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузин дебютировал в UFC в 2017 году и в сентябре 2024-го сразился за титул, победив судейским решением американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

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