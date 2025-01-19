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Двалишвили стал седьмым бойцом в легчайшем весе UFC, сумевшим защитить титул

Двалишвили стал седьмым бойцом в легчайшем весе UFC, сумевшим защитить титул
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили, одолевший россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), стал одним из бойцов, сумевших провести одну защиту титула в дивизионе.

В их число входят Доминик Круз (США)*, Ренан Барао (Бразилия), Ти Джей Диллашоу (США)*, Генри Сехудо (США), Алджамейн Стерлинг (США) и Шон О’Мэлли (США).

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году и в сентябре 2024-го сразился за титул, победив судейским решением американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.

* дважды становился чемпионом и дважды защищал титул не менее одного раза

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