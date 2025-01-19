18 января в Манчестере (Англия) экс-боец UFC британец Даррен Тилл успешно дебютировал в профессиональном боксе, одержав уверенную победу техническим нокаутом в шестом раунде над американцем Энтони Тейлором в восьмираундовом рейтинговом поединке в рамках полутяжёлой весовой категории.

Напомним, 32-летний Тилл имеет за своими плечами 24 проведённых профессиональных боя в ММА (в том числе и в UFC). Свою карьеру в ММА он начинал в 2013 году и за это время одержал 18 побед при пяти поражениях и одной ничьей.

С 2015 по 2022 год Тилл выступал под эгидой UFC и провёл там 12 поединков (шесть побед, пять поражений и одна ничья).