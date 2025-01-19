Четверо бойцов потерпели первое поражение в карьере на UFC 311

Примечательный статистический факт отмечен на турнире UFC 311, состоявшемся в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). Сразу четверо непобеждённых бойцов лишились нолика в графе поражений.

Россиянин Умар Нурмагомедов проиграл единогласным судейским решением (48-47, 49-46, 48-47) грузину Мерабу Двалишвили.

Американец Пэйтон Талботт проиграл единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26) бразильцу Раони Барселосу;

Японец Ринья Накамура проиграл единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) таджикистанцу Муину Гафурову.

Американец Клейтон Карпентер проиграл единогласным решением россиянину Тагиру Уланбекову (30-27, 30-27, 29-28).