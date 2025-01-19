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Махачев назвал бойца UFC, который может победить Топурию

Махачев назвал бойца UFC, который может победить Топурию
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев считает, что непобеждённый соотечественник Мовсар Евлоев способен навязать конкуренцию звезде организации грузину Илии Топурии.

«У Топурии много претендентов в дивизионе. Ему следует сосредоточиться на своей весовой категории, там много жёстких парней. Мовсар Евлоев идёт на хорошей серии побед, и это сложный соперник для любого», — сказал Махачев в интервью ESPN Deportes.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Илия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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